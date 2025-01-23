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Идею создания онлайн-переводчика карельского языка поддержали депутаты Заксобрания республики

Новости. Общество
18:35, 27 Января 2025
фото: © Заксобрание Карелии

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Проект разработали ученые и лингвисты региона.

Вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник и председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ парламента республики Леонид Лиминчук поддержали идею создания онлайн-переводчика карельского языка ливвиковского наречия. Такой проект разработали ученые и лингвисты республики и планируют направить заявку на конкурс президентского фонда культурных инициатив.

О значимости проекта «Онлайн-переводчик карельского языка с использованием технологий искусственного интеллекта» рассказала один из его авторов — научный сотрудник Карельского научного центра РАН, доктор политических наук, профессор Мария Питухина.

По ее словам, онлайн-переводчик расширит возможности использования карельского языка и будет удобным и доступным инструментом для качественного перевода текстов. В случае победы в грантовом конкурсе и реализации задумки, начнется работа над аналогичным проектом по созданию онлайн-переводчика вепсского языка.

«Одна из тем, которая интересует в настоящее время научное сообщество, это цифровизация языкового наследия коренных малочисленных народов Севера. Многие регионы сейчас активно работают в этом направлении. Ученые и эксперты уверены, что сохранение и обучение языкам невозможно без цифровизации. Надеемся, что эта идея найдет отклик и на уровне нашей республики», — отметила Мария Питухина.

«Мы напрямую заинтересованы в сохранении нашего культурного наследия и языка и создании такой нейронной модели, которая будет собирать и соотносить все морфологические формы», — подчеркнул Леонид Лиминчук.

«Учитывая социальную, образовательную и научную значимость проекта, я, как региональный координатор федерального партийного проекта „Цифровая Россия“ ВПП „Единая Россия“, поддерживаю его реализацию и рекомендую к внедрению», — заявил депутат.

По его словам, переводчик будет размещаться
на ресурсе www.translate.ru/ компании Промт, которая находится в реестре отечественных ПО. 

Ольга Шмаеник также отметила необходимость использования всех возможностей для развития и популяризации карельского, вепсского и других языков коренных народов страны, в том числе современные цифровые технологии и искусственный интеллект.

Депутаты подчеркнули, что дополнительно проработают вопрос с профильным министерством, а также вынесут вопрос на обсуждение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

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