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Новости. Общество
16:08, 19 Января 2019
фото: maxpixel

Депутат предложил списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

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Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.

Ранее суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность жителей за газ, так как из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию". Компания намерена обжаловать решение суда, однако вслед за Чечней смоленские, чувашские и башкирские депутаты призвали местные прокуратуры последовать примеру Грозного, сообщает РИА Новости.

"Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", — объяснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий подчеркнул, что общее решение по списанию невозвратной заложенности избавит россиян от необходимости проходить "огромные судебные процессы".

"Можно ждать исков со стороны “Газпрома” и потом заявлять об исковой давности, а можно сделать в централизованном порядке, как это сделала прокуратура Чеченской Республики", — заявил Куринный.

Депутат уточнил, что речь идет не только о долгах за газ, но и по другим коммунальным услугам, которые "за пределами трех лет безнадежны к взысканию".

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