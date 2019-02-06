Депутат Рогалевич повторно внес законопроект о самовыдвиженцах

Карельский парламентарий выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.

Не прошло и года с того момента, как парламент Карелии отклонил законопроект депутата Андрея Рогалевича о самовыдвижении кандидатов на пост главы республики, а один из представителей немногочисленной парламентской оппозиции вновь выступил с этой законодательной инициативой.

Рогалевич повторно внес на рассмотрение депутатского корпуса проект поправок в закон о выборах главы Карелии, которые предусматривают возможность баллотироваться на высшую государственную должность республики фактически любому гражданину, проживающему на ее территории и достигшему 30-летнего возраста, а не только выдвиженцу политических партий.

Читайте подробнее в интервью, которое дал автор законопроекта "Столице на Онего".