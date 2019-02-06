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Новости. Политика
12:54, 06 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Депутат Рогалевич повторно внес законопроект о самовыдвиженцах

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Карельский парламентарий выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.

Не прошло и года с того момента, как парламент Карелии отклонил законопроект депутата Андрея Рогалевича о самовыдвижении кандидатов на пост главы республики, а один из представителей немногочисленной парламентской оппозиции вновь выступил с этой законодательной инициативой.

Рогалевич повторно внес на рассмотрение депутатского корпуса проект поправок в закон о выборах главы Карелии, которые предусматривают возможность баллотироваться на высшую государственную должность республики фактически любому гражданину, проживающему на ее территории и достигшему 30-летнего возраста, а не только выдвиженцу политических партий.  

Читайте подробнее в интервью, которое дал автор законопроекта "Столице на Онего".

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Комментарии

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Жуков
2019-02-06 14:42:10
У нас же диктатура, какие выборы.
Karjalan
2019-02-06 13:17:23
Интересно кому это выгодно ???
Депутата от "Яблока" устраивать в учреждение подведомственное городской мэрии, сколько там уже депутатов из ЗС.
С какой целью он выдвигает данную инициативу, кто и зачем поставил такую задачу, кто хочет занять кресло Главы региона ?Может Главе стоит задуматься, кто друг и кто враг.
Гость
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