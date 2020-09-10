Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новые спортзалы откроют в пустующем здании в центре Петрозаводска 5
10.09.2020 16:12
Опубликованы кадры с места страшной аварии в Карелии, где погибли два человека (ФОТО)
10.09.2020 15:52
Очевидцы сделали фото места страшной аварии в Карелии, унесшей жизни двух человек
Сегодня 08:48
Десятки новых случаев ковида подтверждены в Карелии 3
Сегодня 09:13
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14

Депутат Тимур Зорняков переплыл Петрозаводскую губу Онежского озера

Новости. Спорт
11:56, 11 Сентября 2020
фото: © instagram.com/zmeyb52
Загрузка...

Депутат и спортсмен преодолел путь почти в 5 км.

Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков переплыл Петрозаводскую губу Онежского озера. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Спортсмен стартовал на Онежской набережной, а финишировал на Бараньем берегу. Путь составил 4887 м, а время – более 2 часов.

По информации telegram-канала "Карельские лайки", вместе с ним был и замглавы Карелии Владимир Любарский. Правда, доплыл он только до Лой острова.

Ранее они приняли участие  во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-11 14:13:35
Идиоты, вы способны залив переплыть? Нет. Второй вариант.
Горожанин
2020-09-11 14:10:28
Спортсмены - люди одержимые, молодец. Только зачем им в депутаты?!
Прохор
2020-09-11 13:01:46
Молодец! "Оно не тонет", это не про него?!?
Юнипер
2020-09-11 12:55:31
всё о народе переживает, как же ему тяжело!!! Не надорвался? Материальную помощь не надо оказать? А то столько калорий потратил! Может покормить бесплатно в ресторане на набережной на бывшем морском вокзале?
однозначно
2020-09-11 12:12:31
Не жалеет себя. О народе думает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»