Депутат Тимур Зорняков переплыл Петрозаводскую губу Онежского озера

Депутат и спортсмен преодолел путь почти в 5 км.

Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков переплыл Петрозаводскую губу Онежского озера. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Спортсмен стартовал на Онежской набережной, а финишировал на Бараньем берегу. Путь составил 4887 м, а время – более 2 часов.

По информации telegram-канала "Карельские лайки", вместе с ним был и замглавы Карелии Владимир Любарский. Правда, доплыл он только до Лой острова.

Ранее они приняли участие во всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ".