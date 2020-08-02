890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В СОРТАВАЛЕ, ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПО ДЕЛУ ИПАТОВА И "УГОЛОВКА" СОРТЛАНДА
02.08.2020 19:00
Непогода обрушится на Карелию 5
02.08.2020 13:43
В Карелии пострадала попавшая в аварию 74-летняя женщина
02.08.2020 19:24
В Карелии "летчик" на BMW во время обгона столкнулся с попутным авто (ФОТО)
02.08.2020 19:16
В Карелии лесовоз съехал с трассы в кювет – водитель пострадал
02.08.2020 16:20
В Петрозаводске установили памятный знак в честь десантника, погибшего в Чечне (ФОТО) 21
02.08.2020 12:48

Замглавы Карелии Любарский обошел в забеге парламентария Зорнякова (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Спорт
09:28, 03 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Спортивное мероприятие прошло 2 августа на стадионе "Юность".

В воскресенье в Петрозаводске прошел IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Участники преодолели дистанции на 1520 м, 5, 10 или 21,1 км.

В полумарафоне приняли участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также члены правительства Карелии.

Крупнейшее беговое событие состоялось в 85 городах России –  от Калининграда до Камчатки.

"На входе всем измеряли температуру, на старт участники выстраивались в масках, а награждали их медалями люди в масках и перчатках. Среди участников были Владимир Любарский и Тимур Зорняков – всю дистанцию они бежали рядом, но на финише Любарский вырвался вперёд", – сообщил нашему изданию очевидец.

Напомним, на время забега было полностью перекрыто движение в районе улиц Конюшенная и Спортивная.

Как прошел фестиваль бега в столице Карелии, смотрите в нашем фоторепортаже.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ренат
2020-08-03 09:42:17
Чего то мало народу? Или совсем нет?
Стадион пустой, обидно, да и кому нынче нужна эта показуха в "скорости обгона"?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
27.07.2020, 11:44
Учитель из Петрозаводска: "Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020, 17:09
Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где автомобиль сбил трехлетнего ребенка (ВИДЕО)

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 1
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
Сегодня 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»