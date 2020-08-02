Замглавы Карелии Любарский обошел в забеге парламентария Зорнякова (ФОТО, ВИДЕО)

Спортивное мероприятие прошло 2 августа на стадионе "Юность".

В воскресенье в Петрозаводске прошел IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Участники преодолели дистанции на 1520 м, 5, 10 или 21,1 км.

В полумарафоне приняли участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также члены правительства Карелии.

Крупнейшее беговое событие состоялось в 85 городах России – от Калининграда до Камчатки.

"На входе всем измеряли температуру, на старт участники выстраивались в масках, а награждали их медалями люди в масках и перчатках. Среди участников были Владимир Любарский и Тимур Зорняков – всю дистанцию они бежали рядом, но на финише Любарский вырвался вперёд", – сообщил нашему изданию очевидец.

Напомним, на время забега было полностью перекрыто движение в районе улиц Конюшенная и Спортивная.

Как прошел фестиваль бега в столице Карелии, смотрите в нашем фоторепортаже.