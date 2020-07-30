Полумарафон на три часа остановит движение в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска перекроют движение во время фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020", сообщили в администрации города.

Запрещающие знаки поставят в районе улиц Конюшенная и Спортивная 2 августа.

Для обеспечения безопасности участников спортивного мероприятия с 9.00 до 12.00 будет ограничено движение автотранспорта.

Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко и члены правительства Карелии.