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Полумарафон на три часа остановит движение в центре Петрозаводска

Новости. Общество
10:39, 31 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В центре Петрозаводска перекроют движение во время фестиваля "Полумарафон ЗаБег. RunKarjala 2020", сообщили в администрации города.

Запрещающие знаки поставят в районе улиц Конюшенная и Спортивная 2 августа.

Для обеспечения безопасности участников спортивного мероприятия с 9.00 до 12.00 будет ограничено движение автотранспорта.

Водителей просят заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко и члены правительства Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-07-31 12:23:06
И что только 20 человек побегут, соблюдая устанрвленные главой региона ограничения на проведение массовых мероприятий? К чему вообще устанавливать ограничения,если сами же их и нарушают. А мы берём пример с правительства!!! :)
карел
2020-07-31 11:32:26
Пусть в Соломенном бегают или на СКЗ . Нечего ограничивать движение на транспорте приличным людям .
кир
2020-07-31 11:12:09
Нерусское название забега. В этом разгадка? Деньги получены и в Евросоюз потянуло.
новый
2020-07-31 11:06:03
Хде яблочнутые депутатишки в протестанутых футболках. Почему не с народом ?
Негодяй
2020-07-31 11:01:54
Почему не в Соломенном? Там место для бездельников и либерашек определено.
кир
2020-07-31 10:49:33
Опять скопление людей лоббируют. Кто выгоду поимеет в период пандемии?
Гость
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