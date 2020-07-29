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Члены правительства Карелии поучаствуют в полумарафоне

Новости. Спорт
17:20, 29 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Спортивное мероприятие пройдет 2 августа во всех субъектах Российской Федерации, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске состоится IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Тысячи людей по всей стране стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. 85 городов от Калининграда до Камчатки и до 150 тысяч участников примут участие в массовом забеге.

Старт полумарафона в Петрозаводске будет дан на стадионе «Юность» в 9.00. Участники смогут преодолеть дистанции на 1520 м, 5, 10 или 21,1 км.

В забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко и члены правительства Карелии.

Более подробную информация на официальном сайте стартов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нищий
2020-07-29 17:47:41
Вдруг заблудятся? Как мы потом без "членов" партии?
Изя
2020-07-29 18:14:38
Нищий, да и хрен с ними , пользы от них региону никакой одни убытки для бюджета )))
Гость
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