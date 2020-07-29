Члены правительства Карелии поучаствуют в полумарафоне

Спортивное мероприятие пройдет 2 августа во всех субъектах Российской Федерации, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске состоится IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Тысячи людей по всей стране стартуют в одно время вне зависимости от часовых поясов. 85 городов от Калининграда до Камчатки и до 150 тысяч участников примут участие в массовом забеге.

Старт полумарафона в Петрозаводске будет дан на стадионе «Юность» в 9.00. Участники смогут преодолеть дистанции на 1520 м, 5, 10 или 21,1 км.

В забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Госдумы Евгений Ревенко и члены правительства Карелии.

Более подробную информация на официальном сайте стартов.