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Депутат внес спорную поправку в Конституцию Карелии

Новости. Общество
16:48, 06 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего
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Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич предложил к уже существующему республиканскому триколору добавить второй государственный символ.

В рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступило предложение, которое может вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. Так, Андрей Рогалевич предложил дополнить статью 12 Основного закона республики, касающуюся ее государственного флага, следующим положением:

"В качестве второго государственного флага Республики Карелия используется прямоугольное полотнище зеленого цвета с расположенным на нем черным крестом с красной каймой, имеющий статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Карелия. Отношение ширины флага к его длине - 2:3. Порядок официального использования второго Государственного флага Республики Карелия устанавливается законом Республики Карелия".

Фактически депутат Рогалевич предложил к уже существующему республиканскому триколору, который из-за схожести цветов часто путают с флагом Дагестана, добавить второй государственный символ, имеющий более чем столетнюю историю и давно считающийся национальным флагом карелов. Автором эскиза этого флага стал знаменитый финский художник Аксели Галлен-Каллела, а весной 1920 года зеленое полотнище с черным крестом было даже утверждено в качестве одного из символов независимого северо-карельского государства, более известного как Ухтинская республика.

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