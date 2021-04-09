Депутат Заксобрания Карелии 2,5 часа добирался до поселка Юшкозеро по замерзшей жиже

Карельский парламентарий Вадим Андронов удивился состоянию дороги от Калевалы до Юшкозеро.

В минувшую пятницу, 9 апреля, Вадим Андронов побывал в поселках Юшкозеро и Боровой и проверил состояние дорог.

«От Калевалы до Юшкозеро рано утром по замерзшей "жиже" на 16 дюймовых колёсах пробрались за 2.5 часа. Не без потерь. Одно колесо не выдержало. Возможно, поверхность дороги так взбивается из-за материала отсыпки. Это не нормально. В сравнение дорога от Борового на Костомукшу. Там такой каши нет. И качество содержания улучшается по мере приближения к "костомукшскому 16-му км." ("Боровская развилка"). После поездки по Калевальскому району можно сделать вывод, что на одной территории дороги в разном состоянии. У меня вопросы к исполнителям, заказчикам, контролерам. Буду разбираться», - пишет депутат Законодтаельного собрания Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, движение на трассе Вологда — Медвежьегорск в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец.