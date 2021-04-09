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Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:01, 10 Апреля 2021
фото: кадр из видео
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Движение на трассе Вологда — Медвежьегорск в Карелии вновь парализовано из-за размытия объездной дороги, сделанной на время ремонта моста в поселке Повенец.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» автомобилисты рассказали о ситуации, сложившейся на дороге у Повенца. Они сняли на видео, как фуры застряли на размытой трассе.

Напомним, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 — Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт моста, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу тогда размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор «Кола», размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 — Автомобильная дорога Р-21 «Кола». Он находится в границах моста, который принадлежит администрации Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей. В настоящее время администрация «Беломорканал» проводит ремонт поворотного моста. Она же построила объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника — администрации «Беломорканала», уточнили в Упрдоре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-10 12:32:23
Фуры с иномарками и легковушки
Беня
2021-04-10 12:25:00
Ну дык!!! Этих не всякий асфальт выдерживает, а тут грунтовка :) да еще сырая...
Гость
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