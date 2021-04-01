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Многокилометровая пробка образовалась на федеральной трассе в Карелии из-за размытия дороги (ФОТО)

Новости. Общество
19:44, 01 Апреля 2021
фото: ©Виталия Скопин
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На трассе Медвежьегорск-Вологда в районе Повенца автомобили стоят более шести часов.

Как сообщили "Столице на Онего" водители, застрявшие в пробке, движение на федеральной трассе практически парализовано уже несколько часов. В районе Повенца идет ремонт дороги, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу размыло, проехать по дороге невозможно.

"Через шестЬ часов полной остановки ГИБДД решило пропускать только легковые автомобили. Но фурам здесь не развернуться. Образовалась многокилометровая пробка", - рассказал один из попавших в ловушку водителей.

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Комментарии

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Саныч
2021-04-01 20:17:31
Кретинизм в России непобедим.
Изя
2021-04-01 20:08:23
Бедная Карелия , безумные чинуши :)
Гость
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