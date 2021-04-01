Упрдор "Кола" назвало виновных в заторе на трассе в Карелии

Управление федеральной дороги Вологда — Медвежьегорск прокомментировало ситуацию с размытием участка под Повенцом.

Напомним, в минувший четверг, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 – Вологда – Медвежьегорск – автодорога Р-21 "Кола" было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт дороги, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор "Кола", размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 – Автомобильная дорога Р-21 "Кола".

"Участок дороги в границах мостового сооружения принадлежит ФБУ "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей". В настоящее время ФБУ "Администрация "Беломорканал" проводит ремонт поворотного моста. Они же построили объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника – администрации "Беломорканала". С начала производства работ на мосту ФКУ Упрдор "Кола" неоднократно обращалось к собственнику привести участок дороги в нормативное состояние для обеспечения безопасного проезда. В границах федеральной дороги А-119 беспрепятственный проезд обеспечен и дорога находится в нормативном состоянии", – говорится в официальном комментарии управления