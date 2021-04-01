Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Статистика свидетельствует о падении доходов населения Карелии 5
01.04.2021 12:30
"РКС-Петрозаводск" установят на набережной для горожан чан с теплой водой 9
01.04.2021 15:34
В Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей (ВИДЕО) 4
01.04.2021 16:59
Многокилометровая пробка образовалась на федеральной трассе в Карелии из-за размытия дороги (ФОТО) 5
01.04.2021 19:44
Житель Карелии ответит за мертвого лося 3
01.04.2021 15:01
Грузовик врезался в легковушку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:25
Путин наградил медалью двух педагогов из Карелии 4
Сегодня 08:05
Житель Карелии убил 17-летнюю девушку и спрятал тело в погребе под мусором 3
01.04.2021 16:37

Упрдор "Кола" назвало виновных в заторе на трассе в Карелии

Новости. Общество
11:50, 02 Апреля 2021
фото: © Виталий Скопин
Загрузка...

Управление федеральной дороги Вологда — Медвежьегорск прокомментировало ситуацию с размытием участка под Повенцом.

Напомним, в минувший четверг, 1 апреля движение на федеральной трассе А-119 – Вологда – Медвежьегорск – автодорога Р-21 "Кола" было практически парализовано в течение шести часов, образовалась многокилометровая пробка. В районе Повенца идет ремонт дороги, дорожники сделали объезд данного участка. Но трассу размыло, проехать по дороге было невозможно.

По информации Упрдор "Кола", размытый участок дороги в районе Повенца не является частью федеральной автодороги А-119 – Автомобильная дорога Р-21 "Кола".

"Участок дороги в границах мостового сооружения принадлежит ФБУ "Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей". В настоящее время ФБУ "Администрация "Беломорканал" проводит ремонт поворотного моста. Они же построили объездную дорогу на время ремонта своего моста. Содержать объездной участок в нормативном состоянии обязанность собственника – администрации "Беломорканала". С начала производства работ на мосту ФКУ Упрдор "Кола" неоднократно обращалось к собственнику привести участок дороги в нормативное состояние для обеспечения безопасного проезда. В границах федеральной дороги А-119 беспрепятственный проезд обеспечен и дорога находится в нормативном состоянии", – говорится в официальном комментарии управления

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Поцъ
2021-04-02 12:11:18
Обычное дело для страны третьего мира с ядерной дубиной!?!
Свозите этих "дорожных специалистов" в Финляндию,пусть посмотрят как там объезды делают,супер!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»