890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Валаам могут закрыть на карантин из-за коронавируса 5
14.03.2020 20:30
Грузовик в Карелии сбил мужчину, убиравшего вещи в багажник машины
Сегодня 11:25
ГИБДД Карелии призывает водителей к осторожности: на дорогах скользко 1
14.03.2020 18:39
Водителей Петрозаводска завтра ждет массовая проверка на трезвость
14.03.2020 20:06
Ночью в Карелии местами подморозит до -23 градусов
14.03.2020 17:00

Депутат ЗС Карелии о поправках в Конституцию: Нам кто-то сверху помогает сделать нашу страну сильнее, лучше, умнее

Новости. Политика
14:06, 15 Марта 2020
фото: Валерий Поташов
Загрузка...

Член фракции "Единая Россия" Леонид Лиминчук эмоционально выступил в поддержку конституционных поправок.

В минувший четверг, 12 мата, парламент Карелии проголосовал за поправки в Конституцию страны, "обнулившие" президентские сроки Путина.

В ходе заседания депутаты выступали ярко и эмоционально, особо образной была речь члена фракции "Единая Россия" Леонида Лиминчука в поддержку конституционных поправок
"Сегодня радостный день для нас, – объявил коллегам по депутатскому корпусу Лиминчук. – На наши плечи ложится историческая миссия! Мы можем поддержать поправки президента и те поправки, которые возникли в результате всенародной дискуссии. Что самое главное: модернизация Конституции – не самоцель! Самоцелью является улучшение качества жизни нашего населения, нашего народа, нас с вами".
Особенно тронуло Леонида Лиминчука то, что в Конституции появился бог.

"Как бы к этому кто не относился, мы все верим в бога, каждый по своему, – сказал член фракции "Единой России". – Я верю, что мы сегодня примем правильное решение. Нам кто-то сверху помогает, помогает сделать нашу страну сильнее, лучше, умнее. Действительно, проблем в нашей стране выше крыши. Но кто этого не понимает? Наша постоянная дискуссия в этих стенах говорит о том, что мы, действительно, очень разные и очень по-разному понимаем и свою миссию, и свои возможности, и свой потенциал, а самое главное – что мы видим в будущем. Кто-то видит в будущем какое-то обнуление. Я этого обнуления не вижу. Я вижу, наоборот, качественный позитивный рост всех нас. Всех, без исключения! В том числе и президента Путина, который берет на себя ответственность, и мы берем эту ответственность вместе с нашими гражданами, которые нам доверяют".

Какой праздник в связи с поправками в Конституцию предложил устроить Валерий Шоттуев и почему его не поддержала Эмилия Слабунова, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор Собанин
2020-03-15 15:29:08
Будешь в обществе гордых ученых ослов
Постарайся ослом притвориться без слов
Ибо каждого, кто не осел, эти дурни
Обвиняют в подрыве основ
родитель
2020-03-15 15:24:39
"Жизнь становится всё краше и краше. Некрасивых уже совсем нет". Ильф. Этот активист, торчащий теперь всюду и по любому поводу, рванул в политику. Везде и всё попробовал, успех минимальный, теперь решил стать крупным политиком. К тому же, судя по всему, что-то сладкое уже обещано.
Андрей Дубенский
2020-03-15 14:15:28
Ну конечно, нам кто-то сверху "помогает сделать нашу страну сильнее, лучше, умнее". Вот только черепаху Бог тоже хотел сделать, как лучше...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
10.03.2020, 16:31
На границе с Карелией выявили больного коронавирусом
11.03.2020, 01:17
Гонщики в Петрозаводске устроили страшную аварию с жертвами (ШОК-ВИДЕО)
12.03.2020, 10:29
Глава Минздрава Карелии: При прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в регионе понадобится более 3 млрд рублей

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»