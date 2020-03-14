Депутат ЗС Карелии о поправках в Конституцию: Нам кто-то сверху помогает сделать нашу страну сильнее, лучше, умнее

Член фракции "Единая Россия" Леонид Лиминчук эмоционально выступил в поддержку конституционных поправок.

В минувший четверг, 12 мата, парламент Карелии проголосовал за поправки в Конституцию страны, "обнулившие" президентские сроки Путина.

В ходе заседания депутаты выступали ярко и эмоционально, особо образной была речь члена фракции "Единая Россия" Леонида Лиминчука в поддержку конституционных поправок

"Сегодня радостный день для нас, – объявил коллегам по депутатскому корпусу Лиминчук. – На наши плечи ложится историческая миссия! Мы можем поддержать поправки президента и те поправки, которые возникли в результате всенародной дискуссии. Что самое главное: модернизация Конституции – не самоцель! Самоцелью является улучшение качества жизни нашего населения, нашего народа, нас с вами".

Особенно тронуло Леонида Лиминчука то, что в Конституции появился бог.

"Как бы к этому кто не относился, мы все верим в бога, каждый по своему, – сказал член фракции "Единой России". – Я верю, что мы сегодня примем правильное решение. Нам кто-то сверху помогает, помогает сделать нашу страну сильнее, лучше, умнее. Действительно, проблем в нашей стране выше крыши. Но кто этого не понимает? Наша постоянная дискуссия в этих стенах говорит о том, что мы, действительно, очень разные и очень по-разному понимаем и свою миссию, и свои возможности, и свой потенциал, а самое главное – что мы видим в будущем. Кто-то видит в будущем какое-то обнуление. Я этого обнуления не вижу. Я вижу, наоборот, качественный позитивный рост всех нас. Всех, без исключения! В том числе и президента Путина, который берет на себя ответственность, и мы берем эту ответственность вместе с нашими гражданами, которые нам доверяют".

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