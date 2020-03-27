Депутат ЗС Карелии: Продезинфицируйте руки и ключи

Член парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике, медицинский работник Татьяна Богданова рассказала, почему жителям Карелии важно находиться в самоизоляции.

"Призыв остаться дома, самоизолироваться от контактов с внешним миром чрезвычайно важно соблюдать в сложившейся ситуации, - сказала Таьяна Богданова. - Все дело в том, что человек может и не знать, что он является носителем коронавируса, но пока еще не болеет. Сам коронавирус имеет свойство сохраняться на поверхностях в течение нескольких суток. Поэтому важно регулярно мыть руки и лицо, меньше касаться за различные поверхности и предметы, использовать маски. Особое внимание к мелочам. К примеру, перед тем как зайти домой с улицы надо продезинфицировать руки и ключи. Китаю удалось сломить ситуацию, потому что там люди стали уделять пристальное внимание правилам гигиены, то есть использовать одноразовые перчатки и маски при походе в магазин, держать дистанцию между людьми и так далее".

К чему, по мнению медика, может привести беспечность и несоблюдение карантинных мер, читайте здесь.