Депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко включили в Госкомиссию по вопросам развития Арктики

Правительство РФ внеслосло изменения в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мушустин 17 мая подписал Распоряжение, которым утвердил изменения в составе Госкомисии по вопросам развития Арктики.

В список включены С.С.Алпатов - первый замруководителя ФСБ России, А.С.Довлатов - заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", В.В.Лукьяненко – заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, В.Н. Пивненко – первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, А.И.Пошивай – заместитель министра транспорта РФ, С.Ю.Радченко – статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, О.О.Смирнова – советник министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Из состава Госкомиссии по вопросам развития Арктики исключены: С.Б.Королева, А.В.Крутикова, К.Н.Румянцева, Ю.А.Цветкова.