Реклама на сайте
Прислать новость
Будущий прокурор Карелии работал в Епархии 5
19.05.2021 16:15
Житель Карелии пожаловался не в ту инстанцию и проиграл суд по выселению соседей 1
19.05.2021 15:45
В Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии 1
19.05.2021 16:41
Жительница Карелии задолжала за коммунальную услугу, которую ей никто не оказывал
19.05.2021 18:20

Депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко включили в Госкомиссию по вопросам развития Арктики

Новости. Политика
11:22, 20 Мая 2021
фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"
Загрузка...

Правительство РФ внеслосло изменения в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мушустин 17 мая подписал Распоряжение, которым утвердил изменения в составе Госкомисии по вопросам развития Арктики.

В список включены С.С.Алпатов - первый замруководителя ФСБ России, А.С.Довлатов - заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", В.В.Лукьяненко – заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, В.Н. Пивненко – первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, А.И.Пошивай – заместитель министра транспорта РФ, С.Ю.Радченко – статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, О.О.Смирнова – советник министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Из состава Госкомиссии по вопросам развития Арктики исключены: С.Б.Королева, А.В.Крутикова, К.Н.Румянцева, Ю.А.Цветкова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2021-05-20 12:12:26
Молодец Валентина Николаевна! Работает со стратегически важными для региона проблемами, пока конкурент делает вояж по районным поликлиникам со своей навязчивой идеей программы постковидной реабилитации.
Просто смешно наблюдать за этим нелепым пиарством: для реабилитации переболевших жителей Карелии такую программу три грамотных специалиста: экономист, финансист и медик напишут за пару недель. Надеюсь, на всероссийский масштаб программы конкурент не замахивается?
Самуил
2021-05-20 12:22:19
Мария, "Ваша бабуля", как и Вы - знамо кто. "Работает со стратегически важными для региона проблемами," Шаблон от ЕР. Ничего абсолютно. И палата №6 - ваш проект.
Liv
2021-05-20 12:20:04
Мария, мне вот интересно, а зачем вы пиарите Пивненко, если ее и так уже выбрали? Сколько вам платят?
stranger
2021-05-20 12:02:18
Предполагаю, развитие Арктики закончится очередным созданием полигонов ТБО и прочего супер инновационного мусора.
Off
2021-05-20 11:58:39
Опять Шандаловича нельзя комментировать... Люди!!! Поддержим бабу Валю ! Она доступна.))
User
2021-05-20 12:16:35
Off, поможем покинуть кресло? :)
User
2021-05-20 11:49:49
Что, кроме коррупции, будут развивать в Арктике?
кир
2021-05-20 12:18:57
User, сторожу свалившему за халявой из Карелии какое дело? Сторожи, смотри, чтобы не украли ничего. :)
Горожанин
2021-05-20 11:46:27
А кто из них в Арктике был?
Изя
2021-05-20 11:48:32
Горожанин, бабло то в маскве . там и пилить надо , не в Артике же . там холодно ))
Неравнодушный
2021-05-20 11:46:13
Как будто издеваются над нашими светлоликими высокоинтеллектуалами из либерального лагеря.
Изя
2021-05-20 11:49:21
Неравнодушный, не то слово . плюет прямо )))
Изя
2021-05-20 11:38:37
Уходить на покой определённо не хочет ))) Шанделович пока отдыхает ))) :)
Paco
2021-05-20 11:35:59
Бабуля, видимо, много знает про Арктику :)
Liv
2021-05-20 12:20:33
Paco, да там все, по-видимому, специалисты.
Вася
2021-05-20 11:23:50
Ривьеру клоаку будут строить в Пудоже?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»