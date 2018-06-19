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Новости. Политика
16:03, 19 Июня 2018

Депутаты Карелии не поддержали обращение против повышения пенсионного возраста

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Депутаты профильного комитета Законодательного собрания республики не поддержали идею коллег направить в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста.

Члены комитета по здравоохранению и социальной политике рассмотрели проект постановления Законодательного собрания Карелии "Об обращении Законодательного собрания РК к Государственной думе РФ по вопросу повышения пенсионного возраста"

Инициаторы обращения – депутаты Ирина Петеляева, Эмилия Слабунова и Андрей Рогалевич. Их поддерживает депутатская фракция КПРФ. Авторы проекта заявили о недопустимости повышения пенсионного возраста в России, поскольку такая мера способна ущемить права граждан, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Rmj
2018-06-19 17:18:18
Научитесь думать, блин! В процентном отношении число людей пенсионного возраста, нетрудоспособных, будет расти. Факт. И с этим надо что-то делать. Пенсии платятся из налогов трудоспособного населения. Что же ваша любимая оппозиция? Предлагает что-то взамен увеличения пенсионного возраста? Налоги повышать может? Деньги-то надо откуда-то брать, они с неба не падают.
Zim
2018-06-19 17:14:26
Цитата:
В России 43 млн.пенсионеров.
Каждый год выходит на пенсию 140 тыс.чел. Половина из них - досрочно, по достижении 40-45 лет. Это судьи, прокуроры, СК, ФСБ, ФСО, ФСИН, РГ, МО, МВД. Средняя пенсия этой категории граждан ок. 44 тыс.р. Всего таких пенсионеров 1,9 млн.чел. На их пенсионное обеспечение приходится 1 трлн.р. из 8,5 трлн.р. расходной части бюджета ПФ РФ (2018г).

Правильнее будет называть досрочную пенсию пожизненной рентой, ведь за 17-22 года трудового стажа такой гражданин зарабатывает себе (в виде отчислений в ПФ РФ) пенсию лишь на 7 лет выплат, в то время как выплачиваться она должна в течение 40 лет дожития (расчетные нормативы ПФ РФ. 20 лет для обычных граждан).

Дисбаланс в перспективе пенсионного обеспечения привилегированного и прочего населения на ближайшие 20-40 лет складывается чудовищный, и говорить нужно именно об этом, а не сокрушаться по поводу пяти лишних лет предпенсионного возраста, которые только камуфлируют реальную причину беспокойства власти о дефиците пенсионного фонда.
Rmj
2018-06-19 17:09:59
У меня складывается впечатление, что народ не умеет считать, но зато хорошо ляпает языком, особенно инкогнито.
Вы отдаете себе отчет, что у нас стало гораздо больше пожилых людей (это явление повсеместное, а не только в России, и не только в России повышают пенсионный возраст. Мы, скорее, даже догоняем остальных), а работоспособных больше не становится. Люди живут дольше. Везде. За счет кого содержать пенсионеров по-вашему?
Инженер Брунс
2018-06-19 16:42:39
так другого и не ожидалось! Они ведь не ради народа работают, а ради своего личного благополучия.

Причем все в парламенте такие.
Это настоящее вредительство и саботаж. Народ не поддерживает, президент против повышения, а татупеды ради запада выкладываются, они клали на народ
Orava
2018-06-19 17:08:43
Инженер Брунс, утин тебе лично сказал что он против?
Zim
2018-06-19 16:56:56
Инженер Брунс, а что Путин против, Вам кто сказал?
goo
2018-06-19 16:51:53
Инженер Брунс, с каких пор вы стали майданщиком?
Плейшнер
2018-06-19 16:39:29
Что повлечет за собой повышение пенсионного возраста?

Повышение возраста выхода на пенсию граждан в первую очередь приведет к росту числа безработных. Речь идет о гражданах предпенсионного возраста. Многие работодатели не будут держать на местах данную категорию населения, т.к. конъюнктура рынка еще не успела перестроиться под данную реформу. Идем дальше, по данным исследований 85% граждан возрастом 50 и более лет не в состоянии найти себе работу, как следствие они пойдут за пособиями по безработице.
Те граждане, которые не потеряют свои места попросту будут занимать места, на которые претендуют выпускники ВУЗов, школ и т.д. Рынок еще не перестроился. Хотелось бы спросить, а государство обеспечило достаточное количество рабочих мест для молодежи и других групп населения? Сотнями выпускающиеся юристы, экономисты, менеджеры будут сталкиваться с отсутствием спроса на их рабочую силу. В некоторых странах ЕС безработица среди молодежи достигла 30% ввиду непродуманных реформ в пенсионной сфере. Прибавьте сюда еще наше "качественное" образование и получится просто конфетка, для экономистов будущего, которые будут ставить в пример данную реформу в своих будущих книгах. (Возможно это буду я). Конечно, можно просто начать печатать деньги и платить всем пособия, но будем честными это не решит проблему т.к. пособия: а) мизерные б) государство не может печатать денег сколько ему вздумается.
Эффект экономии бюджетных средств нивелируется буквально через пару лет, когда рынок труда среагирует на данную реформу. Повышаете пенсионный возраст, чтобы взять передышку и получить средства для бюджета? Получите через пару лет тысячи желающих получать пособия по безработице. Как вам такая экономия? Экономя сегодня рубль, завтра придется отдать половину. ( С )
shishk
2018-06-19 16:39:10
Если вдруг завтра Москва решит все таки возраст не повышать, наши местные товарищи мнгновенно «переобуются» и соответствующую цидулю подмахнут. Сие есть вертикаль власти воочию. Работать по принципу: как бы чего не вышло и регулярно поглядывать наверх на начальничью задницу, чтобы вдруг не прилетело. Одно только не совсем понятно. Зачем нужны подобные региональные структуры с огромными бюджетами на их содержание, если они давным давно ничего не решают. Просто соглашаться можно и без них. Оставили бы губера, пару замов и человек 10 толковых исполнителей. А ЗС вместе со всеми министерствами распустить и с Петросоветом до кучи. Ничегошеньки бы не изменилось. Кроме прибавки денег в бюджете.
sherhan2
2018-06-19 16:38:55
Как же против переть? Лишат кормушки.Народные избранники.Тьфу.
User
2018-06-19 16:16:31
А чего же стесняемся опубликовать фамилии отказников?! Население должно знать своих "радетелей"! Итак лучи "благодарностей" заслужили следующие слуги народа:

Хейфец Алексей Ильич - Председатель комитета, ЕДРО
Гуменникова Марина Алексеевна - Заместитель председателя, ЕДРО
Гореликова Галина Анатольевна - член комитета, ЕДРО
Рутгайзер Аркадий Леонидович - член комитета, ЕДРО
Стоцкий Михаил Михайлович - член комитета, ЕДРО
тезка Высоцкого
2018-06-19 16:15:01
я люблю россию
думаю о ней
но съезжаю в лондон
чтоб любить сильней
Плейшнер
2018-06-19 16:09:26
Это и есть истинное лицо карельских депутатов . Страх , корысть и безразличие к судьбе страны и людей их визитная карточка .
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