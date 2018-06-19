Депутаты Карелии не поддержали обращение против повышения пенсионного возраста

Депутаты профильного комитета Законодательного собрания республики не поддержали идею коллег направить в Госдуму обращение против повышения пенсионного возраста.

Члены комитета по здравоохранению и социальной политике рассмотрели проект постановления Законодательного собрания Карелии "Об обращении Законодательного собрания РК к Государственной думе РФ по вопросу повышения пенсионного возраста"

Инициаторы обращения – депутаты Ирина Петеляева, Эмилия Слабунова и Андрей Рогалевич. Их поддерживает депутатская фракция КПРФ. Авторы проекта заявили о недопустимости повышения пенсионного возраста в России, поскольку такая мера способна ущемить права граждан, сообщают "Вести Карелии".

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