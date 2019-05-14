Депутаты соберутся на сессию и назовут почетного гражданина Петрозаводска

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Очередная сессия Петросовета состоится 5 июня, сообщили представители народной власти.
Соответствующее распоряжение подписано председателем Петрозаводского городского Совета Геннадием Боднарчуком.
Очередная сессия Петросовета 28 созыва состоится 5 июня в 11.00 в малом зале городской администрации на пр. Ленина, 2, кабинет 206.
На данный момент в повестку заседания внесено три вопроса и разное.
Депутаты рассмотрят проекты решений, связанные с исполнением городского бюджета за 2018 год и присвоением звания "Почетный гражданин города Петрозаводска", а также заслушают отчет постоянной контрольной комиссии Петросовета о своей деятельности за первый квартал этого года.
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