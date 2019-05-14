Депутаты соберутся на сессию и назовут почетного гражданина Петрозаводска

Очередная сессия Петросовета состоится 5 июня, сообщили представители народной власти.

Соответствующее распоряжение подписано председателем Петрозаводского городского Совета Геннадием Боднарчуком.

Очередная сессия Петросовета 28 созыва состоится 5 июня в 11.00 в малом зале городской администрации на пр. Ленина, 2, кабинет 206.

На данный момент в повестку заседания внесено три вопроса и разное.

Депутаты рассмотрят проекты решений, связанные с исполнением городского бюджета за 2018 год и присвоением звания "Почетный гражданин города Петрозаводска", а также заслушают отчет постоянной контрольной комиссии Петросовета о своей деятельности за первый квартал этого года.