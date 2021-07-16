Депутаты одобрили идею введения в Карелии курортного сбора

Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.

Перед уходом на летние каникулы Законодательное собрание Карелии большинством голосов поддержало губернаторскую инициативу о включении республики в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Речь идет о дополнительной плате (не более ста рублей в сутки), которая взымается с туристов, проживающих на российских курортах, и идет на их сохранение и развитие. Сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как и полгода назад, когда депутаты впервые обсуждали предложение главы республики Артура Парфенчикова, оно вызвало немало вопросов, на которые карельские чиновники так и не смогли дать ответов — прежде всего, о тех доходах, которые получит отнюдь не курортный регион от дополнительных сборов с туристов, и об администрировании этих платежей. Однако отсутствие таких ответов никак не повлияло на итоги депутатского голосования — против губернаторской инициативы высказались только двое парламентариев.

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