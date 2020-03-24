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Депутаты одобрили отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник о работе мэрии в 2019 году

Новости. Общество
17:38, 25 Марта 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Депутаты Петросовета абсолютным большинством голосов одобрили отчетный доклад о деятельности администрации города за прошлый год.

Основным вопросом сессии горсовета сегодня стал отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник о своей работе и деятельности администрации города в 2019 году. В своем докладе Мирошник отметила, что все возложенные на муниципалитет полномочия, мероприятия по "майским" указам президента, реализации национальных проектов и программ, а также финансовое обеспечение всех принятых обязательств городом исполнены в полном объеме, сообщается на сайте Петросовета.

Заслушав доклад, народные избранники задали вопросы. Депутатов интересовали перспективы строительства новых дошкольных учреждений в центральных районах Петрозаводска, ход реализации программы энергосбережения в муниципальной системе образования, осуществление дальнейшего контроля за ремонтом дорожной инфраструктуры, планы благоустройства дворовых территорий, дальнейшее развитие информационной платформы "Активный горожанин", вопросы организации дополнительных противоэпидемических мероприятий на территории городского округа.

По результатам обсуждения абсолютным большинством голосов (20 - "за", 1 – "не голосовал") работа главы и администрации города за 2019 год признана удовлетворительной.

Комментируя принятое решение, спикер Петросовета Геннадий Боднарчук отметил, что в целом депутаты положительно оценивают деятельность администрации по всем ключевым направлениям.

"Представленные основные показатели позволяют сделать вывод, что   консолидированный подход к решению поставленных задач, всесторонняя поддержка федерального центра и Правительства нашей республики, прямое взаимодействие с депутатским корпусом Петросовета и гражданами способствовали в минувшем году достижению желаемых положительных результатов. В Петрозаводске по программе в плановом режиме ведется работа по увеличению доходной части бюджета, благоустроены новые общественные территории, приведены в порядок еще 35 дворов, дан старт масштабному ремонту дорог и тротуаров по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", открыты два новых садика и заложена хорошая основа для будущего строительства современных образовательных учреждений, реализуется целый комплекс мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия и многое другое", - сказал Геннадий Боднарчук.

Спикер Петросовета также подчеркнул, что все достигнутые положительные результаты - не повод для остановки.

"Депутаты указали администрации на то, что в последующие годы работу по всем указанным направлениям необходимо продолжать с нарастающим эффектом, при этом важно обратить внимание и на другие сферы городской жизни, которые пока для города остаются проблемными. Все позитивные изменения, которые произошли за 12 месяцев 2019 года заслуживают положительной оценки. Уверен, что дальнейшая совместная скоординированная деятельность Правительства Карелии, властей Петрозаводска, Петросовета и жителей карельской столицы позволит достичь всех желаемых результатов и сделать наш город современным, безопасным и комфортным", - подчеркнул Геннадий Боднарчук.

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Комментарии

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andruh
2020-03-25 21:34:00
Отлично.под носом у мэрии дорожники обманули на 6 лямов,маршрутки как бандиты ведут себя в городе ни чего с ними не могут сделать,с освещением тоже пролетели,отличная работа...
Саныч
2020-03-25 21:32:07
Матвеев не выступал в этот раз?
Leopol'd
2020-03-25 20:45:03
А как они его приняли, если она не решила проблемы за которые сняли Ширшину?! А у руля директор города уже дольше, чем Ширшина!
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