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Депутаты парламента Карелии не знают, как остановить вандализм

Новости. Общество
16:18, 17 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Районам республики выделяются миллионы рублей на деятельность административных комиссий, но они не стремятся привлечь вандалов к ответственности.

Комитет по законности и правопорядку республиканского парламента собрался во вторник на свое очередное онлайн-заседание, чтобы обсудить, как бороться в Карелии с проявлениями вандализма. По словам председателя комитета Александра Федичева, эта тема возникла в повестке дня заседания неслучайно: в мае в поселке Лахколампи Суоярвского района были разбиты несколько мемориальных плит с именами героев Великой Отечественной войны, в июле в Петрозаводске был поврежден новый фонтан на набережной Варкауса, а в ноябре неизвестные отломали часть барельефа у стелы "Город воинской славы". Однако с самого начала обсуждения стало очевидно, что останавливать вандалов и привлекать их к ответственности в республике никто особо не стремится, хотя из карельской казны на деятельность административных комиссий ежегодно выделяются миллионы рублей.

Читайте подробнее в статье "Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-17 16:34:33
Надо всех пойманных вандалов принудительно заставить заниматься волонтёрством, пусть отрабатывают.
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