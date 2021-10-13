Депутаты парламента Карелии отвергли подозрения в дополнительных привилегиях

Новый состав парламента Карелии собирается внести изменения в положение о порядке и условиях командировок депутатов не для того, чтобы получить дополнительные привилегии.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.

В документе оговаривается, каким транспортом имеют право пользоваться депутаты, и в каких гостиничных номерах могут жить во время командировок.

«Предлагается внести изменения в положение о порядке и условиях осуществления служебных командировок… Они направлены на приведение норм в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также на упорядочение условий осуществления депутатской деятельности. Ни в коем случае не на улучшение, как уже пишут все СМИ, каких-то наших условий и дополнительных привилегий», — сказала Лопаткина.

Согласно документу, расходы на проезд возмещаются по следующим нормам. Воздушным транспортом — по билету I класса; железнодорожным транспортом — в вагоне бизнес-класса с двухместным купе категории «СВ» или вагоне категории «С» с местами для сидения.

Если депутаты отправятся в командировку морским и речным транспортом, то могут позволить себе каюты класса «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров.

Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются депутату по фактическим затратам, «но не более стоимости услуг по бронированию и найму двухкомнатного номера в гостинице и ином средстве размещения», сказано в документе.