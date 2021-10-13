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Депутаты парламента Карелии отвергли подозрения в дополнительных привилегиях

Новости. Общество
15:31, 13 Октября 2021
фото: Каюта класса «Люкс» на круизном лайнере © journey-assist.com

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Новый состав парламента Карелии собирается внести изменения в положение о порядке и условиях командировок депутатов не для того, чтобы получить дополнительные привилегии.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.

В документе оговаривается, каким транспортом имеют право пользоваться депутаты, и в каких гостиничных номерах могут жить во время командировок.

«Предлагается внести изменения в положение о порядке и условиях осуществления служебных командировок… Они направлены на приведение норм в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также на упорядочение условий осуществления депутатской деятельности. Ни в коем случае не на улучшение, как уже пишут все СМИ, каких-то наших условий и дополнительных привилегий», — сказала Лопаткина.

Согласно документу, расходы на проезд возмещаются по следующим нормам. Воздушным транспортом — по билету I класса; железнодорожным транспортом — в вагоне бизнес-класса с двухместным купе категории «СВ» или вагоне категории «С» с местами для сидения.

Если депутаты отправятся в командировку морским и речным транспортом, то могут позволить себе каюты класса «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров.

Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются депутату по фактическим затратам, «но не более стоимости услуг по бронированию и найму двухкомнатного номера в гостинице и ином средстве размещения», сказано в документе.

 

 
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mikko Merimies
2021-10-13 18:05:54
Думаю, ваши претензии к народным избранникам необоснованы. В документе особо оговаривается, что командировки депутатов в "СВ"вагонах и каютах класса "люкс" осуществляются только в пределах республики.
Лана Текучева
2021-10-13 18:13:04
Mikko Merimies,

Вам приплачивают как адвокату "народных избранников"? :)
Mikko Merimies
2021-10-13 18:33:38
Лана Текучева, нет. Мой комментарий продиктован исключительно обострённым стремлением к справедливости.
Лана Текучева
2021-10-13 18:03:58
В нищей республике решили "привести нормы в соответствие с законодательством РФ". А что мешало это сделать раньше, совесть? :)
баян
2021-10-13 17:27:14
А пенсионерам за проезд к месту отдыха оплачивают по цене плацкарта вот вам наши избранники
комба
2021-10-13 17:56:37
баян, люди никого выбирать не способны. Не профи. Надо отказаться от этой практики.
drug
2021-10-13 16:16:14
Они направлены на приведение норм в соответствие с законодательством Российской Федерации....
Ни в коем случае не на улучшение,......
Типа все в соответствии с законом - ранее они закон просто не соблюдали.
Совесть потеряли избранники !
Вы тратите бюджетные деньги - катайтесь в СВ на свои.
Чем вы лучше обычных людей. Что аварийный фонд в республике закончился - детские дома закрыты - пенсионеры не голодают - медицина на уровне ?
Обычного купе вам хватит.
Всемя придет. Всем воздатся по делам их.
User
2021-10-13 15:50:18
Да какие подозрения могут быть к этим честнейшим людям, выбранным 146% голосов?!
комба
2021-10-13 17:53:53
User, чем ты лучше, чего достиг в жизни? От работы отлынивал, переехал за халявой в мегаполис и стал сторожем. Даже квартирку не смог сам построить, а мама помогла. Чем можешь гордиться? Ничем. Не тебе судить, а тихо занимать свою нишу в обществе. :)
zanoza
2021-10-13 15:48:02
Да уж куда лучше? С чего вдруг слуга народа должен ездить в командировки в двухместном купе категории "СВ". Второе место в купе для кого предназначено?
Русский
2021-10-13 16:10:11
zanoza, ты нищебродка ? Почему визжишь ? Привыкла на трамвае без билета ездить.
Leopol'd
2021-10-13 16:42:21
Русский, ты пошто слуг народа нищебродами назвал?! Это же они выскуливают копеечку и стыдливо прикрываются "приведением в соответствие". Эти нищеброды не могут оплатить даже разницу между купе и св, не говоря уже о доплате за 1 класс.
drug
2021-10-13 16:26:34
Русский, у тебя как минимум 10 признаков эмоциональной незрелости и низкого интеллекта.
Сходи к доктору - сними лапти и ватник.
zanoza
2021-10-13 16:56:12
drug, да что с него взять, неандерталец он и в Африке неандерталец :)
User
2021-10-13 15:54:58
zanoza, вот вы сейчас тут наговорите, и они в одноместных купе ездить начнут по просьбам трудящихся. :)
комба
2021-10-13 17:55:17
User, чего злобишься? Халявы не получилось?
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