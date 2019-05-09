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Новости. Общество
15:05, 09 Мая 2019
фото: Законодательное собрание Карелии

Депутаты парламента Карелии приняли участие в акции "Бессмертный полк"

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Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Карелии вместе с тысячами жителей республики присоединились к акции "Бессмертный полк".

Так, например, председатель парламента Элиссан Шандалович прошел в колонне с портретом своего деда Михаила Васильевича Шандаловича. Он воевал на Южном фронте, а закончил войну на 1-ом Украинском фронте.

"Акция "Бессмертный полк" близка каждому человеку. Люди по всей стране участвуют в ней по велению сердца, так как в каждой семье есть свой герой. Мой дедушка воевал четыре года, в 1944 году был тяжело ранен. После войны продолжал трудиться. Он был награжден медалью "За отвагу" и орденом Красного Знамени. Для каждой семьи День Победы – это очень важное событие, и думаю, что дети, внуки и правнуки должны продолжать эти же традиции", - сказал спикер.

Депутат Валерий Шоттуев пришел на акцию с портретом своего отца – Шоттуева Николая Ивановича, который в 1941 году начал воевать в Суоярвском районе Карелии и встретил Победу в Румынии.

Галина Гореликова вместе с семьей присоединилась к "Бессмертном полку". Депутат пронесла портрет дедушки, погибшего на полях сражений.

Депутат Татьяна Богданова пришла на акцию с портретом бабушки Медведкиной Нины Михайловны, которая работала военным корреспондентом, была на передовой и прошла всю войну.

Анна Лопаткина приняла участие в акции вместе с внуком.

"Мой дедушка Василий Михайлович Лопаткин прошел всю войну. В возрасте 24 года командовал партизанским соединением, которое совершило ряд успешных операций на Заонежском полуострове", - рассказала о герое своей семьи депутат.

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