Депутаты парламента Карелии проведут сессию в масках и перчатках

Карельских законодателей рассадят в зале заседаний с соблюдением безопасной дистанции.

Накануне очередной сессии Законодательного собрания Карелии, которая назначена на 16 апреля, начальник аппарата республиканского парламента Андрей Манин разослал депутатам схему их рассадки в зале заседаний с учетом безопасной социальной дистанции. Депутатам рекомендовано убедиться в отсутствии у них признаков острой респираторной вирусной инфекции, а при входе в здание Законодательного собрания обработать руки дезинфицирующим средством и надеть одноразовую маску и перчатки, которые им будут предоставлены.

Руководство аппарата пообещало парламентариям продезинфицировать как их письменные принадлежности, так и персональные карточки для электронного голосования.

"По окончании заседания Законодательного Собрания Республики Карелия выходите из зала по одному, соблюдая социальную дистанцию. Помойте руки или обработайте их дезинфицирующим средством, снимите маску и перчатки, положите в подготовленный пакет, пакет завяжите, оставьте в кабинете", – говорится в письме начальника парламентского аппарата.

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