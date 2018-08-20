Депутаты парламента Карелии соберутся на внеочередную сессию

В четверг, 23 августа, состоится внеочередное заседание Законодательного cобрания республики.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе парламента, депутаты рассмотрят поправки в бюджет, увеличивающие доходную часть бюджета республики.

Заседание пройдет в малом зале, так как в Большом зале ведутся ремонтные работы.