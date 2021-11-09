Депутаты Петросовета наградили будущих юбиляров Хидишяна и Ханцевича

Почетными грамотами горсовета Петрозаводска награждены главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян и экс-руководитель аппарата Петросовета Александр Ханцевич.

На последней сессии Петрозаводского городского совета депутаты поддержали решение наградить грамотами Ерванда Хидишяна и Александра Ханцевича. В ноябре главный врач Республиканского онкологического диспансера отметит свое 60-летие, а бывший исполняющий обязанности председателя Петросовета – 65-летие. С ходатайством о награждении известных жителей карельской столицы выступила спикер горсовета Надежда Дрейзис, сообщили в пресс-службе Петросовета.



Столица на Онего

Ерванд Хидишян отмечен за заслуги в охране здоровья и жизни граждан, многолетний добросовестный труд, чуткое и внимательное отношение к пациентам, высокий профессионализм и эффективную работу по оказанию медицинской помощи населению Петрозаводска. Среди заслуг будущего юбиляра - внедрение современных и наиболее эффективных технологий медицинского обслуживания онкологических больных, а также активное участие в развитии научно-исследовательских программ, подготовке будущих специалистов-медиков и большой личный вклад в организацию и развитие здравоохранения на территории столицы Карелии.

Заместитель председателя Петросовета 27 и 28 созывов Александр Ханцевич, который исполнял обязанности спикера горсовета с 20 июля 2020 года по 7 октября 2021 года, награжден за многолетний добросовестный труд, плодотворное исполнение депутатских полномочий, успехи в развитии и совершенствовании системы нормативных правовых актов Петрозаводска. Он отмечен за высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского совета, активную гражданскую позицию, заслуги в общественной деятельности и большой личный вклад в развитие местного самоуправления.