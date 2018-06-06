Депутаты Петросовета обсудили нормативы водоотведения в карельской столице

На сентябрьской сессии народные избранники рассмотрят нормативы, предложенные "Водоканалом", но мэрия продолжит работу над альтернативным вариантом правового акта.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, в Петросовете состоялось заседание рабочей группы по вопросу подготовки нормативного правового акта, устанавливающего для абонентов нормативы водоотведения по составу сточных вод в Петрозаводском городском округе. В дискуссии приняли участие спикер городского совета Геннадий Боднарчук, глава города Ирина Мирошник, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, представители "ПКС-Водоканал" и эксперты.

Сейчас в карельской столице применяются нормативы, установленные решением горсовета от апреля 1990 года. В надзорном органе считают, что этот нормативный акт устарел и нуждается в обновлении с учетом современных требований федерального законодательства. Ранее "ПКС-Водоканал" заказал у аккредитованной лаборатории исследование, на основании которого специалисты компании составили проект нормативов по сбросу загрязняющих веществ. Этот проект вызвал опасения представителей бюджетных и коммерческих организаций города. По их мнению, ужесточение нормативов повлечет за собой увеличение выплат, которые они вынуждены отчислять "Водоканалу" за превышение объемов сбрасываемых загрязняющих веществ.

Сомнения в обоснованности проекта высказывали и члены рабочей группы. Депутаты подчеркивают, что документ ужесточает требования преимущественно по тем химическим элементам, за сброс которых периодически штрафуются бюджетные учреждения – прежде всего, школы и детские сады. Только в 2016 году Петрозаводск заплатил в "Водоканал" около 4 млн рублей такого рода штрафов; в случае ужесточения нормативов потери городской казны могут существенно возрасти. Сомнения ряда членов рабочей группы вызывает и объективность исследования, послужившего основой для составления проекта нормативов.

Сегодня дорожную карту, описывающую основные шаги мэрии в этом направлении, представила замглавы карельской столицы Юлия Мизинкова. Согласно документу, уже на ноябрьской сессии Петросовета депутаты смогут рассмотреть альтернативный проект правового акта, устанавливающего нормативы водоотведения.

В то же время представители прокуратуры настаивают на как можно более скором принятии нового акта взамен ныне действующего, который, по их мнению, свою актуальность утратил. Сделать это депутаты могут не ранее сентябрьской сессии, поскольку до его принятия необходимо провести оценку регулирующего воздействия.

Геннадий Боднарчук предложил компромиссный вариант: на сентябрьской сессии депутаты рассматривают нормативы, предложенные "Водоканалом", но при этом городские власти параллельно продолжают работу над альтернативным вариантом правового акта.