Депутаты поддержали идею Парфенчикова о введении должностей деревенских старост в Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли в первом чтении проект закона о введении в республике должностей старост на селе, которые будут курировать отношения местных жителей и чиновников.

Проект закона "О старостах сельских населенных пунктов в Республике Карелия" был сформирован по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова.

На заседании парламента депутаты поддержали законодательную инициативу губернатора в первом чтении. "За" высказались 22 парламентария. "Против" – двое.

Как сообщалось ранее, согласно законопроекту, старост предполагается назначать "для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения". Расходы на их деятельность предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

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