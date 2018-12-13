Депутаты поддержали идею присвоить имя Иоанна Кронштадтского острову в Карелии

Комитет по местному самоуправлению карельского парламента поддержал инициативу Минобороны РФ о присвоении имени Иоанна Кронштадтского острову в северной части бухты Монастырская Валаамского архипелага Ладожского озера.

Как рассказала в четверг председатель комитета Анна Лопаткина, соответствующее предложение поступило от министерства обороны РФ. В настоящее время остров является безымянным.

Глава Карелии, мэр Сортавалы и глава администрации Сортавальского района, Валаамский монастырь, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН поддержали это предложение, уведомив об этом депутатов. Они подтвердили, что данный остров не имеет и ранее не имел наименования.

Ранее в газете "Карелия" и на сайте была опубликована информация о предложении и желающие могли высказать свое мнение, отправив письмо в парламент. Всего поступило сообщений от 57 граждан, 55 высказали за присвоение наименование, еще два мнения не были учтены, так как жители не указали место своего проживания. Поэтому их мнение не было учтено, сказала Лопаткина.

"Сообщений о несогласии не поступало. Расходов из бюджета Карелии на присвоение наименованию острову не потребуется, данное наименование будет нанесено на карту в момент переиздания", - сказала Анна Лопаткина.

Комитет рекомендовал парламенту поддержать эту предложение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский – священник Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей, настоятель Андреевского собора в городе Кронштадте, член Святейшего правительствующего синода с 1906 года, член Союза русского народа. Иоанн Кронштадтский занимает особое место среди святых Русской Православной Церкви. Он оставил значительный след не только в духовной жизни России, но и в ее истории.