Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:19, 13 Декабря 2018
фото: photosight.ru / © Борис Босарев

Депутаты поддержали идею присвоить имя Иоанна Кронштадтского острову в Карелии

Загрузка...

Комитет по местному самоуправлению карельского парламента поддержал инициативу Минобороны РФ о присвоении имени Иоанна Кронштадтского острову в северной части бухты Монастырская Валаамского архипелага Ладожского озера.

Как рассказала в четверг председатель комитета Анна Лопаткина, соответствующее предложение поступило от министерства обороны РФ. В настоящее время остров является безымянным.

Глава Карелии, мэр Сортавалы и глава администрации Сортавальского района, Валаамский монастырь, Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН поддержали это предложение, уведомив об этом депутатов. Они подтвердили, что данный остров не имеет и ранее не имел наименования.

Ранее в газете "Карелия" и на сайте была опубликована информация о предложении и желающие могли высказать свое мнение, отправив письмо в парламент. Всего поступило сообщений от 57 граждан, 55 высказали за присвоение наименование, еще два мнения не были учтены, так как жители не указали место своего проживания. Поэтому их мнение не было учтено, сказала Лопаткина.

"Сообщений о несогласии не поступало. Расходов из бюджета Карелии на присвоение наименованию острову не потребуется, данное наименование будет нанесено на карту в момент переиздания", - сказала Анна Лопаткина.

Комитет рекомендовал парламенту поддержать эту предложение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский – священник Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей, настоятель Андреевского собора в городе Кронштадте, член Святейшего правительствующего синода с 1906 года, член Союза русского народа. Иоанн Кронштадтский занимает особое место среди святых Русской Православной Церкви. Он оставил значительный след не только в духовной жизни России, но и в ее истории.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-12-13 11:08:22
Не поздно ли вспомнили о своих корнях? Весь девятнадцатый век смеялись над религией, потом ужаснулись... но было уже поздно. А сейчас не помнящих родства Шариковых и Швондеров стало ещё больше.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь
12.12.2018, 11:59
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже
07.12.2018, 12:37
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками

Аналитика

12.12.2018 11:35
Обществоведение
В чьи сети попались?
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
60 лет работы для людей
12.12.2018 10:49
Избиение старушек 2
12.12.2018 09:14
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
10.12.2018 15:35
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 8
07.12.2018 12:37
Вся аналитика

Чтиво

12.12.2018 13:43
Личное мнение
Четверть века с Конституцией 6
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
"Совершенная ахинея" 7
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 7
04.12.2018 16:05
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»