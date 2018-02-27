Депутаты поддержали создание Агентства городского развития в Петрозаводске

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Депутаты Петросовета проголосовали за создание в карельской столице специализированной организации по поддержке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства – МУП "Агентство городского развития".
На сессии Петрозаводского городского совета депутаты большинством голосов (19 – за, 1 – против) поддержали идею создания в столице Карелии муниципального унитарного предприятия "Агентство городского развития". Предполагается, что указанная организация займется поддержкой инвесторов и бизнесменов.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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