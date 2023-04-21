Депутаты предлагают смягчить требования закона об ОСАГО

Поправки внесены в Госдуму и готовы к рассмотрению в первом чтении.

Два депутата Госдумы, Александр Толмачев и Евгений Москвичев, предлагают внести поправки в закон об ОСАГО. Предложения у них разные, но каждое смягчает требования по оформлению полисов.

В случае принятия поправок, «автогражданка» станет дешевле в некоторых случаях, причем не только для обычных автовладельцев, но и для самозанятых таксистов.

Что конкретно предложили народные избранники, знает проект «Жизнь и кошелек».