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Новости. Экономика
14:22, 22 Марта 2018

Депутаты предложили новые субсидии для бизнеса Карелии

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Парламент Карелии принял пакет законодательных мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.

Депутаты Законодательного собрания Карелии внесли изменения в региональный закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в республике Карелия".

Согласно окончательно принятым поправкам, документ расширен несколькими видами субсидий для бизнеса. Предлагаемые меры предполагают предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет бюджета республики, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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