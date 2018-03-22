Депутаты предложили новые субсидии для бизнеса Карелии

По теме
Загрузка...
Парламент Карелии принял пакет законодательных мер поддержки представителей малого и среднего бизнеса в регионе.
Депутаты Законодательного собрания Карелии внесли изменения в региональный закон "О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в республике Карелия".
Согласно окончательно принятым поправкам, документ расширен несколькими видами субсидий для бизнеса. Предлагаемые меры предполагают предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет бюджета республики, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
15.03.2018, 12:26
18.03.2018, 09:05
20.03.2018, 16:21
19.03.2018, 10:22
20.03.2018, 10:05
Аналитика
Сегодня 10:16
Тема недели
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
Чтиво
21.03.2018 15:14
Без политики
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
07.03.2018 13:27
Медиа
20.03.2018 14:59
Опрос
Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?
Комментарии