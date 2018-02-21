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Новости. Экономика
08:05, 21 Февраля 2018

Депутаты признали неэффективной работу по наполнению бюджета Петрозаводска

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Две депутатские комиссии признали неэффективной работу комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводска.

В администрации Петрозаводска состоялось заседание комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту, а также комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

Обе комиссии поддержали предложение о внесении в повестку заседания дополнительного вопроса, который предполагает отчет руководителей структурных подразделений администрации города о реализации плана мероприятий по наполнению доходной части бюджета Петрозаводска.

Депутаты неоднократно обращались к председателю комитета экономики Андрею Иванову с вопросом о том, насколько процентов выполнен план по доходам на сегодняшний день. Однако полученные ответы депутатов не удовлетворили.

Так, Сергей Воробьев заявил, что многие из представленных руководителем комитета экономики мероприятий не помогут решить поставленную депутатами задачу в этом году и предложил пересмотреть подходы в работе комитета.

В результате депутаты проголосовали за то, чтобы признать работу комитета экономики и управления муниципальным имуществом по наполнению доходной части бюджета Петрозаводска неэффективной.

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