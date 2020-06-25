Депутаты Сортавалы намерены "удалить в отставку" главу города

Руководитель муниципального образования Карелии считает, что в городе происходит захват власти.

Городской совет Сортавалы назначил на 29 июня проведение внеочередной сессии, на которую вынесен вопрос об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Как сообщил "Столице на Онего" председатель горсовета Владимир Головченко, с такой инициативой к нему обратилась группа депутатов, которые считают, что действующий глава Сортавалы не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев.

"За это время глава Сортавальского городского поселения не подписал ни одного решения, которые были приняты депутатами на сессиях, – сказал Владимир Головченко. – Мы считаем, что глава поселения самоустранился от исполнения своих обязанностей".

Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Напомним, городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

"Я удивлен проведением внеочередной сессии, и считаю, что в Сортавале происходит захват власти", – заявил глава городского поселения "Столице на Онего". По словам Сергея Крупина, он придет на сессию и покажет депутатам те документы, которые он подписал за последние месяцы, чтобы доказать необоснованность их претензий.

О политической ситуации в Сортавале читайте в статье журналиста Валерия Поташова.