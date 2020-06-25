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Депутаты Сортавалы намерены "удалить в отставку" главу города

Новости. Политика
16:31, 26 Июня 2020
фото: © Администрация Сортавальского района
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Руководитель муниципального образования Карелии считает, что в городе происходит захват власти.

Городской совет Сортавалы назначил на 29 июня проведение внеочередной сессии, на которую вынесен вопрос об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Как сообщил "Столице на Онего" председатель горсовета Владимир Головченко, с такой инициативой к нему обратилась группа депутатов, которые считают, что действующий глава Сортавалы не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев.

"За это время глава Сортавальского городского поселения не подписал ни одного решения, которые были приняты депутатами на сессиях, –  сказал Владимир Головченко. – Мы считаем, что глава поселения самоустранился от исполнения своих обязанностей".

Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Напомним, городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

"Я удивлен проведением внеочередной сессии, и считаю, что в Сортавале происходит захват власти", – заявил глава городского поселения "Столице на Онего". По словам Сергея Крупина, он придет на сессию и покажет депутатам те документы, которые он подписал за последние месяцы, чтобы доказать необоснованность их претензий.

О политической ситуации в Сортавале читайте в статье журналиста Валерия Поташова.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-26 17:14:59
Когда у Поташова будет созидание? Наверное, никогда. Все его статьи направлены на разрушение и смуту. Такого быть не должно.
новый
2020-06-26 16:44:09
Редакция, у вас кто-нибудь еще кроме этого Поташева остался ? Хде Реут, хде Меркова ? Этот блогер уже порядком поднадоел.
Саныч
2020-06-26 16:33:42
Удалить в отставку? Или всё-таки отправить в отставку?
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