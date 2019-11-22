Депутаты внесли изменения в структуру мэрии Петрозаводска ради улучшения ее работы

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Петрозаводский городской совет рассмотрел вопрос об изменении структуры администрации карельской столицы с целью оптимизации ее работы.

Поддержанный парламентариями проект решения предусматривает изменение наименования подразделения комитета экономразвития мэрии "Отдел экономики и инвестиционной политики" на "Управление экономики и инвестиционной политики".

Предполагается также упразднение подразделения этого же комитета "Управление потребительского рынка".

При этом власти планируют создание самостоятельного отдела финансового обеспечения комитета экономического развития.

О целях и задачах этих преобразований, читайте на сайте "Вести Карелии".