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Новости. Экономика
12:15, 22 Ноября 2019
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Депутаты внесли изменения в структуру мэрии Петрозаводска ради улучшения ее работы

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Петрозаводский городской совет рассмотрел вопрос об изменении структуры администрации карельской столицы с целью оптимизации ее работы.

Поддержанный парламентариями проект решения предусматривает изменение наименования подразделения комитета экономразвития мэрии "Отдел экономики и инвестиционной политики" на "Управление экономики и инвестиционной политики".

Предполагается также упразднение подразделения этого же комитета "Управление потребительского рынка". 

При этом власти планируют создание самостоятельного отдела финансового обеспечения комитета экономического развития. 

О целях и задачах этих преобразований, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Os
2019-11-22 13:58:00
Лучше б отдел транспорта упразднили. Ни одного решения по общественному транспорту за 4 года почти. Как будто он прекрасен не нуждается в улучшении.
Попов
2019-11-22 13:04:17
Мирошник=Мизинкова не способны решить следующие вопросы:
- своевременную уборку мусора (развели крыс понимаешь);
- движение городских автобусов по маршрутам по расписанию (подмытыми, чистыми, без изодранных в клочья сидений в салоне гор.автобусов и матерных надписей);
- уличное освещение (темно жуть);
- на ул.Московской продолжает сливаться в Онежское озеро мазутная жижица, на поверхности воды масляные круги плавают;
- убрать сексшопы с центра города с пр.Ленина (у Мирошник=Мизинковой совесть есть? дети видят,голые манекены в витринах способствует моральному разложению детей, Мирошник=Мизинкова за окно овертона не читали, не зачем?);
- уличные остановки в г.Петрозаводске повсеместно отсутствуют ( даже в центре ост.комплексы исписаны и поломаны, стекла разбиты);
- дорожные пробки ( неспособны отрегулировать работу светофоров как минимум, город стоит, а ведь это и экономические потери в том числе);
- повсеместно в жилых домах открываются алкомаркеты, почему? Мы кто индейцы Мирошник?);
- ливневая канализация в Петрозаводске отсутствует, почему?;

Устал перечислять, в 37 г. Мирошник=Мизинкова уже давно бы уехали на Колыму за деструктивную деятельность, подрыв основ Конституции РФ и вертикаль власти!
Вывод: Мирошник=Мизинкову АРХИСРОЧНО В ОТСТАВКУ!

Полагаю, честные офицеры в Карелии имеются и примут решение об отставке Мирошник=Мизинковой!
zanoza
2019-11-22 12:55:10
Да не структуру надо менять, а мышление и подход к решению городских проблем!
sergo
2019-11-22 12:45:43
Чем переливать из пустого в порожнее, лучше бы делом занялись.
кир
2019-11-22 13:00:13
sergo, а кому делом там заниматься? Депутату, который пролез в начальники по партийному списку ЕР? Он голосов не набрал и ему место уступила директор школы, которая набрала необходимые голоса. Тем самым и она предала избирателей.
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