Депутаты Законодательного собрания Карелии захотели увеличить свои представительские расходы

Ежемесячное содержание парламентских приемных предполагается повысить до 8 тысяч рублей.

Члены фракции «Единой России» Алексей Хейфец и Артем Валюк, а также депутаты от «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова и «Новых людей» Владимир Кванин внесли на рассмотрение Законодательного собрания Карелии проект изменений в положение о представительских расходах республиканского парламента. Авторы проекта предложили увеличить затраты на содержание приемных Законодательного собрания.

Сейчас норматив расходов на эти цели составляет 6 тысяч рублей в месяц на каждую приемную. «Единороссы» и примкнувшие к ним депутаты от «Российской партии пенсионеров» и «Новых людей» считают, что норматив на ежемесячное содержание парламентской приемной необходимо увеличить до 8 тысяч рублей.