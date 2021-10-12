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Депутаты Законодательного собрания Карелии захотели увеличить свои представительские расходы

Новости. Политика
14:56, 12 Октября 2021
фото: © freepik

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Ежемесячное содержание парламентских приемных предполагается повысить до 8 тысяч рублей.

Члены фракции «Единой России» Алексей Хейфец и Артем Валюк, а также депутаты от «Российской партии пенсионеров» Лидия Суворова и «Новых людей» Владимир Кванин внесли на рассмотрение Законодательного собрания Карелии проект изменений в положение о представительских расходах республиканского парламента. Авторы проекта предложили увеличить затраты на содержание приемных Законодательного собрания.

Сейчас норматив расходов на эти цели составляет 6 тысяч рублей в месяц на каждую приемную. «Единороссы» и примкнувшие к ним депутаты от «Российской партии пенсионеров» и «Новых людей» считают, что норматив на ежемесячное содержание парламентской приемной необходимо увеличить до 8 тысяч рублей.

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Комментарии

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Изя
2021-10-12 15:16:02
Ничего им не давать , не заслужили .
Off
2021-10-12 15:15:59
Пристяж то , как землю роет. Педроссы, оно понятно , для них ничего святого нет . А эти ? ))
zanoza
2021-10-12 15:36:26
Off, а эти тоже самое из себя представляют, Кремлёвский проект, а не партии.
комба
2021-10-12 15:02:37
Ай, молодца! :)
zanoza
2021-10-12 14:59:57
Пусть вспомнят на сколько повысили ветеранские и умерят свои аппетиты!
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