Депутаты Заксобрания Карелии рассмотрят вопрос о столичном статусе Петрозаводска

Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект "О статусе столицы Республики Карелия".

Законопроект, в случае его принятия депутатами Заксобрания, обеспечит стабильное развитие городской инфраструктуры для блага жителей всей республики, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович в порядке законодательной инициативы внесли на рассмотрение в парламент Карелии проект закона "О статусе столицы Республики Карелия". Решение поддержала и глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Проект подготовлен с целью реализации Петрозаводском статуса столицы Республики Карелия и направлен на обеспечение необходимым уровнем инфраструктуры и транспортной доступности жителей всей Карелии к органам госвласти, образовательным, медицинским организациям, организациям культуры, социального обеспечения", - говорится в сообщении.

Законопроект обсуждался и прорабатывался на различных уровнях. При обсуждении учитывался и тот факт, что в 2020 году именно Петрозаводск будет встречать 100-летие Республики Карелия, а это значит, что город должен обновить свою общественную инфраструктуру.

Столичный статус позволит провести комплексную организацию городского пространства, более системно подходить к решению целого спектра насущных городских проблем, начиная от сохранности объектов культурного наследия до организации дорожного движения. Петрозаводск, соответствуя статусу столицы региона, должен стать лицом республики, чтобы повышать ее инвестиционную и туристическую привлекательность, что, безусловно, пойдет на благо жителям всей Карелии.