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Новости. Политика
14:34, 12 Марта 2018

Депутаты Заксобрания Карелии рассмотрят вопрос о столичном статусе Петрозаводска

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Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение в Законодательное собрание законопроект "О статусе столицы Республики Карелия".

Законопроект, в случае его принятия депутатами Заксобрания, обеспечит стабильное развитие городской инфраструктуры для блага жителей всей республики, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович в порядке законодательной инициативы внесли на рассмотрение в парламент Карелии проект закона "О статусе столицы Республики Карелия". Решение поддержала и глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Проект подготовлен с целью реализации Петрозаводском статуса столицы Республики Карелия и направлен на обеспечение необходимым уровнем инфраструктуры и транспортной доступности жителей всей Карелии к органам госвласти, образовательным, медицинским организациям, организациям культуры, социального обеспечения", - говорится в сообщении.

Законопроект обсуждался и прорабатывался на различных уровнях. При обсуждении учитывался и тот факт, что в 2020 году именно Петрозаводск будет встречать 100-летие Республики Карелия, а это значит, что город должен обновить свою общественную инфраструктуру.

Столичный статус позволит провести комплексную организацию городского пространства, более системно подходить к решению целого спектра насущных городских проблем, начиная от сохранности объектов культурного наследия до организации дорожного движения. Петрозаводск, соответствуя статусу столицы региона, должен стать лицом республики, чтобы повышать ее инвестиционную и туристическую привлекательность, что, безусловно, пойдет на благо жителям всей Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-03-12 17:26:54
Странные люди, не знают простых вещей. Не знают Конституцию России. Не читали Конституцию Карелии, статья 15. Но! Незнание закона не освобождает от ответственности любого гражданина, от начальника до "писателя" на сайте. Каждый день показывают свои умственные способности...
кир
2018-03-12 15:27:28
В России есть одна столица - это Москва. Хватит сепаратизм сеять и деньги незаконные осваивать.
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