Деревья в центре Петрозаводска вырубили под строительство спортивного комплекса (ФОТО)

Подрядчики из Санкт-Петербурга приступили к строительству второй очереди спорткомплекса «Луми», проект должны сдать в конце 2024 года.

Горожане прислали в редакцию «Столицы на Онего» фото вырубленных деревьев в пойме реки Неглинка. На них видно, что в районе парка Сенаторка до спортивного комплекса «Луми» от деревьев освобожден обширный участок.

Как рассказала на своей странице в соцсети врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова, площадку готовят под строительство второй очереди комплекса «Луми». Подрядчиком строительства выступила петербургская компания «Русьэнергомонтаж», которая начала вести подготовительные работы, а в ближайшее время вокруг территории поставят ограждение, что осложнит возможность прохода.

«„Луми-2“, как его уже прозвали горожане, будет представлять из себя конькобежный стадион с открытыми трибунами. Внутри конькобежной дорожки будут площадки для игры в мини-футбол и стрит-баскетбол. Это позволит спортсменам и любителям здорового образа жизни использовать многофункциональный объект круглый год», — написала врио градоначальника.

Инна Колыхматова также отметила, что спорткомплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», а сдать готовый объект подрядчик должен в конце 2024 года.