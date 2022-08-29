Деревянный дом сгорел в Петрозаводске – спасены 9 человек (ВИДЕО)

О пожаре на Октябрьском проспекте, где сгорел жилой двухэтажный деревянный дом, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети глава города написал, что вечер получился не очень добрым.

«В 20.30 поступило сообщение о возгорании. Горел жилой двухэтажный деревянный дом в переулке Широкий. Пожар оказался серьезным. Ситуацию осложняло наличие газовых баллонов. На данный момент возгорание ликвидировано. Но дом, судя по предварительным оценкам, придется расселять. По информации Центра управления кризисных ситуаций МЧС, с места происшествия спасено двое детей и двое взрослых. Девять человек, в том числе двое детей, эвакуированы в общежитие спортшколы - решается вопрос с организацией их питания. Остальные у родственников», - написал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска поблагодарил сотрудникам МЧС за решительные и профессиональные действия.