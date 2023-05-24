Дерево перегородило проезжую часть в спальном районе Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудники КРПСС расчистили проезжую часть на Кукковке.
В понедельник, 5 июня, оперативному дежурному карельской республиканской поисково-спасательной службы поступил вызов о том что, в Петрозаводске, на проезжую часть улицы Питкярантской упало дерево.
Петрозаводский поисково-спасательный отряд распилил дерево и освободил проезд для автотранспорта. Пострадавших нет.
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