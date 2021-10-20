Держите дистанцию: ГИБДД Карелии предупреждает водителей о снегопаде

Инспекторы рекомендует водителям учесть дорожные условия при выборе скоростного режима, при совершении обгона и других маневров.

«Внимание, водители! На дорогах Карелии – снег! Держите дистанцию», - сообщает Госавтоинспекция республики.

Инспекторы рекомендует водителям учесть дорожные условия при выборе скоростного режима, при совершении обгона и других маневров.

В связи с изменением погодных условий на трассах может образоваться снежный накат, гололедица.

При температуре ±5°C, рекомендуем заменить летние шины на зимние. Оставаться на летней резине небезопасно, особенно на трассах! Водителям, длительное время находящимся за рулем автомобиля, следует перед поездкой планировать остановки для отдыха и не допускать переутомления.