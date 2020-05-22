Десять человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки

За период с начала апреля число смертей от внебольничной пневмонии в республике приближается к полусотне.

Как информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом, в Карелии за сутки госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.



Как сообщают в оперштабе, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Число заразившихся коронавирусом в Карелии сегодня достигло 300 человек.