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Десять человек с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:43, 23 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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За период с начала апреля число смертей от внебольничной пневмонии в республике приближается к полусотне.

Как информирует оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом, в Карелии за сутки госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с первого апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 432 пациента, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Как сообщают в оперштабе, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Число заразившихся коронавирусом в Карелии сегодня  достигло 300 человек.

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