Число заразившихся коронавирусом в Карелии достигло 300 человек

За минувшие сутки в республике выявлено еще 16 новых случаев заражения COVID-19: общее число инфицированных в Карелии достигло трехсот человек.

По состоянию на 23 мая в Карелии подтверждено 16 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске - 4 человека, в Прионежье – 5 человек (в Ладве - 3, ДНТ "Северные просторы" - 2), в Суоярвском районе – 3 человека (Найстенъярви- 2, Лахколампи - 1), в Беломорске – 2 человека, в Сегеже – 2 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших достигло 115 человек. За сутки вылечились семь пациентов.

За день выполнено 1405 исследований на коронавирус. Всего в республике проведено 32435 тестов.

За сутки самокарантин прекратили 119 человек, места обсервации покинули четыре человека. Всего на самокарантине на сегодняшний день находятся 5106 человек, в обсервации - 19 человек.

От коронавируса в Карелии умерли два человека.

В минувший день в республике было также выявлено 16 случаев коронавируса