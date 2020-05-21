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В Карелии за последние сутки выявлено 16 случаев коронавируса

Новости. Общество
08:48, 22 Мая 2020
фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин
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На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 284 человека.

По информации оперштаба, в республике за сутки список инфицированных увеличился на 16 человек: 11 – в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, по одному – в Лахденпохье, в Сортавале и в Беломорске.

Выздоровели от COVID-19 еще 10 человек – в Петрозаводске и в Сегеже. Всего – 108.

Проведено 31030 исследований (+1121 за сутки).

На самокарантине находятся 5225 человек (-96 за сутки).

В местах обсервации 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 46,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,7 раз выше и составляет 216,4 случая, по Северо-Западу – 163,2.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-22 09:38:09
Безысходность как она есть. Россия никогда "с колен не встанет".
Вася
2020-05-22 09:05:48
Если брать в среднем по Европе, то каждому гражданину выплачивается в среднем около 1,5 тысячи долларов.
Изя
2020-05-22 09:26:07
К чему призываешь , Васссилий ? К революции ??? :)
Гость
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