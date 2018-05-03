Десять ВИЧ-инфицированных женщин в Карелии в 2018 году стали мамами

За первые три месяца 2018 года в Карелии зарегистрировано десять родов у ВИЧ-инфицированных женщин, сообщает Минздрав республики.

"В 2017 году зарегистрировано 20 родов у ВИЧ-инфицированных женщин, в 1 квартале 2018 произошли уже 10 родов. На учете в связи с беременностью состоят в настоящее время 10 женщин", - сказано в сообщении министерства.

По словам и.о. первого заместителя министра здравоохранения Карелии Елены Кузьмичевой, современное лекарственное сопровождение ВИЧ-инфицированных женщин в период беременности и родов, а также новорожденного ребенка, позволяет существенно снизить и даже исключить риск заражения ребенка матерью.

"В течение 2 лет отсутствуют случаи вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, - сказала она. - Важным в этом направлении является приверженность пациентов приему назначенного лечения, что является эффективной мерой профилактики болезни у ребенка, ведь правильный постоянный прием антиретровирусных препаратов снижает вирусную нагрузку до очень низких величин".

При этом Кузьмичева отметила, что некоторые пациенты до момента наступления беременности даже не предполагают, что инфицированы.

"Нет ничего такого, чего бы с нами не могло произойти, поэтому о ВИЧ следует помнить, и в случае наличия рискованных отклонений в поведении все-таки иногда обследоваться, чтобы "счастливые" неосторожные моменты не испортили всю последующую жизнь", – сказала она.