Десятки боеприпасов обнаружили в приграничном районе Карелии

Боеприпасы времен Великой Отечественной Войны нашли в поселке Пуйккола Сортавальского района, сообщили в пресс-службе Пограничного управления.
В лесном массиве было обнаружено место складирования большого количества боеприпасов.
В схроне находились следующие боеприпасы: гранаты РГ-33 – 2 штуки, гранаты Ф-1 – 1 штука, гранаты РГ-42 – 2 штуки, артиллерийские снаряды 45 мм – 10 штук, патроны 7,62 мм – 21 штука, взрыватели к гранатам РГ-33 – 11 штук.
Взрывотехники уничтожили боеприпасы.
Ранее поисковики нашли в Карелии схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ, а также останки бойца.
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