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Десятки боеприпасов обнаружили в приграничном районе Карелии

Новости. Общество
11:36, 29 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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Боеприпасы времен Великой Отечественной Войны нашли в поселке Пуйккола Сортавальского района, сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

В лесном массиве было обнаружено место складирования большого количества боеприпасов.

В схроне находились следующие боеприпасы: гранаты РГ-33 – 2 штуки, гранаты Ф-1 – 1 штука, гранаты РГ-42 – 2 штуки, артиллерийские снаряды 45 мм – 10 штук, патроны 7,62 мм – 21 штука, взрыватели к гранатам РГ-33 – 11 штук.

Взрывотехники уничтожили боеприпасы.

Ранее поисковики нашли в Карелии схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ, а также останки бойца.

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