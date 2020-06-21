Поисковики нашли в Карелии схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ, а также останки бойца

Поисковики "Эстафеты поколений", в которую входит судебный пристав Александр Гагарин, 18 июня сообщили о находке.

Как сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии, 12 июня Александром Гагариным и Андреем Кагачевым (Исследовательская поисковая группа "Феникс") вновь проводились поисковые работы в Пряжинском районе.





Был найден схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ.



Также в ходе работ были обнаружены останки одного бойца. При нем были обнаружены: противогаз, подсумки, ботинки пряжки от ремня, две монеты СССР, малая саперная лопата, индивидуальный перевязочный пакет, набор для чистки винтовки, стрелянные гильзы, а так же солдатский медальон, на медальоне отсутствовала крышка, вкладыш к сожалению не сохранился.



Недалеко от бойца так же были обнаружены противогазная сумка с противогазом и набором пленок, трофейная финская фляжка, опасная бритва, чайная ложка, мыльница.



Поисковые работы в этом месте будут продолжены.



Погибший красноармеец будет захоронен со всеми воинскими почестями на Военно-мемориальном комплексе "Курган Славы", во вторую субботу сентября.

Ранее в Карелии саперы за один день уничтожили 51 боеприпас.