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Поисковики нашли в Карелии схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ, а также останки бойца

Новости. Общество
18:40, 22 Июня 2020
фото: © УФССП по Республике Карелия
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Поисковики "Эстафеты поколений", в которую входит судебный пристав Александр Гагарин, 18 июня сообщили о находке.

Как сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии,  12 июня Александром Гагариным и Андреем Кагачевым (Исследовательская поисковая группа "Феникс") вновь проводились поисковые работы в Пряжинском районе.



Был найден схрон боеприпасов и оружия времен ВОВ.

Также в ходе работ были обнаружены останки одного бойца. При нем были обнаружены: противогаз, подсумки, ботинки пряжки от ремня, две монеты СССР, малая саперная лопата, индивидуальный перевязочный пакет, набор для чистки винтовки, стрелянные гильзы, а так же солдатский медальон, на медальоне отсутствовала крышка, вкладыш к сожалению не сохранился.

Недалеко от бойца так же были обнаружены противогазная сумка с противогазом и набором пленок, трофейная финская фляжка, опасная бритва, чайная ложка, мыльница.

Поисковые работы в этом месте будут продолжены.

Погибший красноармеец будет захоронен со всеми воинскими почестями на Военно-мемориальном комплексе "Курган Славы", во вторую субботу сентября.

Ранее в Карелии саперы за один день уничтожили 51 боеприпас.

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