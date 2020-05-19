В Карелии саперы за один день уничтожили 51 боеприпас

Взрывоопасные предметы времен ВОВ были обнаружены в Медвежьегорском и Питкярантском районах.

По сообщению Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, за 19 мая в двух районах республики изъяли 51 взрывоопасный предмет времен ВОВ.

Так, в минувший вторник саперы из подразделения разминирования и взрывоопасных работ петрозаводского отряда КРПСС выезжали в Медвежьегорский район. В лесном массиве рядом с автодорогой "Кола" в районе станции Масельгская были обнаружены: 31 минометная мина калибром 82 мм, минометная мина калибром 120 мм, артиллерийский снаряд калибром 122 мм, 4 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 8 ручных гранат РГД-33, мина ТМ-35 и мина ТМД-40. Боеприпасы были найдены сотрудниками организации, которая в настоящее время выполняет здесь работы по очищению территории от взрывоопасных предметов.

В этот же день еще 3 взрывоопасных предмета времен ВОВ было уничтожено саперами в Питкярантском районе. В лесном массиве около деревни Лункулансаари местный житель обнаружил 3 минометные мины калибром 82 мм, после чего обратился в местную полицию, пишут в паблике Госкомитета.

Ранее саперы из подразделения по разминированию и взрывным работам выезжали в Сортавалу и Пряжу.