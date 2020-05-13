Взрывоопасные предметы обнаружили в двух городах Карелии

Саперами из подразделения по разминированию и взрывным работам выезжали в Сортавалу и Пряжу, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В указанных населенных пунктах обнаружены гранаты времен ВОВ – в Сортавале на улице Спортивной – граната к РПГ-2, а в Пряже – граната РГД-33.

Опасные находки уничтожены саперами по заявке полиции.



Ранее сообщалось, что в лесном массиве в Лахденпохском районе обнаружили схрон со 156 гранатами.