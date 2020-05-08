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В лесном массиве Карелии обнаружили схрон со 156 гранатами

Новости. Общество
15:46, 08 Мая 2020
фото: © Пограничное управление ФСБ по Карелии
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Снаряды обнаружили в лесном массиве около моста через реку Кокколайнийоки в Лахденпохском районе, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Сотрудниками пограничного управления в п. Хийтола было обнаружено место складирования большого количества боеприпасов времён Великой Отечественной Войны. В схроне находились: гранаты РГ-42 – 144 штуки, ручные противотанковые гранаты различных модификаций –12 штук.

В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников осуществлялось постоянное наблюдение за районом нахождения указанных боеприпасов.

Боеприпасы были уничтожены.

Ранее гранатомет "Фаустпатрон" обнаружили в Медвежьегорском районе.

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Комментарии

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новый
2020-05-08 16:14:27
Пособники финских оккупантов не знали, иначе бы выдали подпольщиков и партизан.
кир
2020-05-08 15:48:42
Местные знали, но молчали. :)
Гость
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