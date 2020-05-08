В лесном массиве Карелии обнаружили схрон со 156 гранатами

Снаряды обнаружили в лесном массиве около моста через реку Кокколайнийоки в Лахденпохском районе, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Сотрудниками пограничного управления в п. Хийтола было обнаружено место складирования большого количества боеприпасов времён Великой Отечественной Войны. В схроне находились: гранаты РГ-42 – 144 штуки, ручные противотанковые гранаты различных модификаций –12 штук.

В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников осуществлялось постоянное наблюдение за районом нахождения указанных боеприпасов.

Боеприпасы были уничтожены.

Ранее гранатомет "Фаустпатрон" обнаружили в Медвежьегорском районе.