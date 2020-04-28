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Гранатомет "Фаустпатрон" обнаружили в лесном массиве Карелии

Новости. Общество
12:37, 29 Апреля 2020
фото: © Карельская республиканская поисково-спасательная служба
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В Медвежьегорском и Лахденпохском районах республики изъяты и уничтожены боеприпасы времён ВОВ, сообщили в Госкомитете Карелии по по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 27 апреля, саперы из подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в Лахденпохский район для изъятия и уничтожения взрывоопасного предмета.

Опасную находку обнаружили рабочие при проведении земляных работ в поселке Асилан. Саперы уничтожили артиллерийский снаряд диаметром 45 мм.

Ранее, 21 апреля, в Медвежьегорском районе были уничтожены 7 взрывоопасных предметов времен ВОВ. В лесном массиве на 647 км автодороги "Кола" были найдены три артиллерийских снаряда по 76 мм и 122 мм, три ручных гранаты и реактивный кумулятивный выстрел "Фаустпатрон".

Ранее  в лесу рядом с деревней Машезеро изъяли 8 гранат РГД -33 по 122 мм и один артиллерийский снаряд.

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